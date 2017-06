Učenici dugoselske Glazbene škole briljirali u Italiji – osvojeno 5 zlatnih medalja

Od 8. do 11. lipnja učenici Glazbene škole Dugo Selo nastupili su na jednom od najvećih i najpoznatijih glazbenih natjecanja za soliste u svijetu ,,Val Tidone International Music Competiton“ u Italiji. Val Tidone je povijesni gradić smješten nedaleko Piacenze, Cremone i Milana sa velikom i dugom glazbenom tradicijom, a samo natjecanje održava se već duže od 20 godina.

Učenici dugoselske Glazbene škole na natjecanju su dostojno prezentirali Grad Dugo Selo i Republiku Hrvatsku te su svojom briljantnom izvedbom uz klavirsku pratnju mag. Mirne Vunić, osvojili ukupno 9 nagrada, od čega 5 prvih nagrada, 1 drugu nagradu i 3 treće nagrade. Vrijedi napomenuti da su učenici Monika Sever, Luka Ivezić i Jan Orešić osvojili apsolutno 1. mjesto u svojoj kategoriji.

Dobitnici nagrada:

1. nagrada i zlatna medalja: Monika Sever, Luka Ivezić, Jan Orešić, Stjepan Klarić i Jan Gorišek (mentor svih učenika: prof. Dario Cebić). 2. nagrada i srebrna medalja: Marko Majić (mentor: prof. Robert Mihovilić). 3. nagrada i brončana medalja: Patrik Komljenović, Mihael Jutrašnjik (mentor: D. Cebić) i Šime Šegota (mentor: R. Mihovilić).

Od 21. do 28. kolovoza Tamburaški orkestar i zbor Glazbene škole nastupit će u organizaciji Svjetske folklorne asocijacije (World Association of Folklore festival - WAFF) na Svjetskom folklornom prvenstvu V. World Championship of Folklore “World folk 2017” u Bugarskoj, na Crnome moru u gradovima Nessebaru, Sunny Beach, Burgasu i Pomoriu.