Sudionici projekta Erasmus iz Španjolske i SŠ Dugo Selo na prijemu kod gradonačelnika Paniana

U sklopu Erasmus projekta mobilnost nastavnika u posjet Srednjoj školi Dugo Selo stiglo je šest nastavnika iz Španjolske, a dobrodošlicu im je danas zaželio i novoizabrani gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian. Prijem je održan u Maloj vijećnici, u nazočnosti ravnateljice Darinke Svetec te zamjenika gradonačelnika Nikole Tominca.

Kako je pojasnila ravnateljica Svetec, SŠ Dugo Selo uzvraća gostoprimstvo, prošle godine posjetili su njihovu školu Institut d'Ensenyament Secundari IES Sant Vicent Ferrer u gradu Algemesi, okrug Valencia.

„Sada će se upoznati s radom naše škole. Nastavnici su informatičke struke, a cilj posjete je razmjena informacija i iskustava, uvid u način rada i pristup edukacijskoj platformi baziranoj na informacijsko komunikacijskim tehnologijama“, pojasnila je ravnateljica Svetec. Gradonačelnik Panian zahvalio je na dolasku. „Informatika je danas najbitniji predmet u svijetu. Dobro je razmjenjivati znanja i iskustva s malim sredinama, a ne samo s velikim. Mi smo na istom putu, putu znanja i to me najviše veseli jer ćemo to raditi i u Dugom Selu na dobrobit mladih generacija“, rekao je Panian. Nit vodilja ovog projekta je upoznavanje nacionalnih vrijednosti pojedinih država, gospodarstva i ekonomskog razvoja, prirodnih, kulturnih i povijesnih znamenitosti te pruža mogućnost da se pokažemo kao dobri i ljubazni domaćini, a Hrvatska država s kojom Europa može inovativno računati, pojašnjeno je. Za gostujuće nastavnike je stoga pripremljen bogat program, obići će znamenitosti Dugog Sela i upoznati se s njegovom baštinom, s naglaskom na zaštitnika Sv. Martina. Također, kako je u četvrtak blagdan Tijelova, posjetit će svetište Mariju Bistricu. U Hrvatskoj će biti pet dana te će osim dugoselske, obići još i srednje škole u Pitomači i Slavonskom Brodu i gradove Zagreb, Zadar i Nin. Ravnateljica Svetec podsjetila je kako je SŠ Dugo Selo partner na međunarodnom projektu strateškog partnerstva na temu robotike i STEM područja Scaling up inclusion: Robotics, uz škole iz Portugala, Italije i Turske dok je koordinator upravo iz Španjolske. Na kraju susreta, gradonačelnik Panian uručio je španjolskim nastavnicima prigodne darove pozvavši ih da upoznaju Grad i uživaju u boravku.

amš