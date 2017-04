Od 18. travnja zatvorena Zagrebačka ulica – promet isključivo obilaznim cestama

Od utorka, 18. travnja, od 9,00 sati za sav promet bit će zatvorena Zagrebačka ulica, do zapadnog ulaza u Grad Dugo Selo (benzinska stanica Tifona) do semafora kod Kaufland trgovine. Promet se zatvara zbog radova na rekonstrukciji i asfaltiranju dionice duge 1.850 metara koje će izvesti tvrtka "Swietelsky" d.o.o., dok je investitor Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije pod čijom je ingerencijom ova glavna gradska prometnica. Procjenjuje se da će radovi potrajati sedam dana, iako će odluka o zatvaranju trajati od 18. do 28. travnja svakog radnog dana osim praznika, a po potrebi će se izvoditi tijekom vikenda (subota, nedjelja) zbog smanjenog intenziteta prometa, u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.



Do završetka radova, promet će se odvijati alternativnim pravcima koji će biti označeni prometnim znakovima (preko Cerja, Prozorja ili autocestom do izlaza na Rugvicu).