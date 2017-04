HSS-ov KANDIDAT ZA NAČELNIKA RUGVICE ŽELJKO VOJKOVIĆ

HSS-ov kandidat za načelnika Općine Rugvica je Željko Vojković. Njegovo predstavljanje donosimo u nastavku.

Željko Vojković rođen je 26.3.1969. godine u Zagrebu, živi u obiteljskoj kući u Trsteniku Nartskom, oženjen suprugom Snježanom, otac troje djece Tihane, Mihaela i Lare. Član HSS-a od 2000.g. iz ogranaka Jalševec Nartski. Po zanimanju je elektrotehničar, preko 20 godina vlasnik uspješne privatne tvrtke. Član KUD-a Tančec od 1985.g. član NK Rugvica i voditelj veteranskog pogona NK Rugvice. Hrvatski branitelj, pripadnik HV-a i Specijalne jedinice policije „ALFA“ PU Zagrebačke.

Učesnik domovinskog rata od 1991.g., nosioc spomenica akcija „BLJESAK“ i „OLUJA“ kao pripadnik SJP ALFA. Dopredsjednik udruge veterana domovinskog rata „HRVATSKI VITEZOVI RATNI VETERANI 1991“ – RUGVICA.

Inače politički više aktivan u HSS-u u zadnjih četiri godine.

Nepokolebljiv u svojim namjerama u stvaranju društva primjerenog normalnom prosječnom hrvatskom građaninu i domoljubu, orijentiran očuvanju obiteljskih i kršćanskih vrijednosti.

Nulte tolerancije prema uhljebima bilo koje vrste, a posebno s političkim predznakom, koji svojom bahatošću uvjetuju Udrugama da se na bilo koji način riješe politički nepodobnih iz svojih redova, te im potom obećavajući izdašnija sredstva iz proračuna Općine.

Veliki kritičar postojeće vlasti u Rugvici koja je utemeljena na predizbornim prevarama i lažima i koja bezočno troši teško stečen novac proračunskih obveznika prije svega za vlastitu promidžbu i za ispunjenje predizbornih obećanja svojim donatorima koji po svom uvjerenju nisu nikad ni bili te političke orijentacije.

Veliki kritičar onih koji su sebi uspjeli osigurati egzistenciju u Hrvatskom saboru i kojima je to bio jedini cilj, a sada ih stanovnici Rugvice interesiraju samo za vrijeme pred izbore kada im treba dati svoj glas i obećati brda, doline i planine za koje ne bi bili dostatni ni desetogodišnji proračuni.

Veliki kritičar onih koji osporavaju pravo rugvičkim privrednicima da sudjeluju u nabavi radova i usluga za svoju Općinu u kojoj ostvaruju svoju dobit, zapošljavaju radnike sa područja Općine i plaćaju poreze, a javno se hvale kako će samo podobni dobiti posao u Općini čiji načelnik za radove do 500.000,00 kn šalje upite unaprijed dogovorenim podobnim poslovnim subjektima bez ikakve javne objave.

U takvoj Općini mnogi ne mogu naći mir za rad i obiteljski život, nego se danas mladi i perspektivni ljudi iseljavaju iz nje, umjesto da im se pomogne i da ostanu na svojim ognjištima.

Svjedoci smo i bezočnom devastiranju novog društvenog doma u Nart Jalševcu koji je kompletan sagrađen za 4,5 mil kuna a sada se planira još 2-3 mil. kuna za njegovu prenamjenu u dječji vrtić koji će biti besplatno iznajmljen podobnom poslovnom subjektu a sve sa namjerom da se biračima obeća jeftiniji smještaj djece.

Ne znam zašto se ne koriste sredstva EU fondova za takve namjene koja bi se povukla za dječji vrtić na lokaciji stare pučke škole u Školskoj ulici u Nartu, koja je sama po sebi puno prikladnija, mirnija i nema prometa, pa iako je problem (smatram da nije) sa zaštićenim spomenikom kulture, može se cijeli objekt napraviti na postojećoj parceli uz staru školu a posebno za 2-3 mil. kuna, a pritom Društveni dom ostaje za namjene za koje je i predviđen – liječnička ambulanta, ljekarna, poslovni prostor i pošta.

Pošta se planira u zgradi Općine u Rugvici, koju opet treba urediti za tu namjenu, dakle opet bezrazložno trošenje novaca.

Ali bitno je bezočno trošiti proračunske novce bez kontrole i znanja vijećnika koji uporno traže uvid u utrošena sredstva ali bez rezultata, jer bi se došlo do spoznaje da su utrošena netransparentno i nezakonito.

Već prije nekoliko godina napravljeni su projekti i ishođene suglasnosti za proširenje javne rasvjete, međutim na tim dijelovima Općine još uvijek vlada mrak.

U zadnji dvije godine nije niti napravljen niti jedan metar nogostupa koji je nužno potreban stanovnicima barem na Županijskim cestama.

Sve što je HSS napravio u 17 godina svojeg uspješnog upravljanja proračunskim sredstvima napravio, bezočno se obezvrjeđuje i anulira u dnevno-političke svrhe, a uzdižu se sitnice koje su napravljene u zadnje dvije godine pod sumnjivim okolnostima provedenih natječaja. Da spomenem samo famozno asfaltiranje cesta i puteva za koje je trebalo navesti oko 5000 m3 kamene podloge, umjesto toga je navezen frezani asfalt koji je višestruko jeftiniji, pa se tako pogodovalo podobnom izvoditelju a na štetu opet Općinskog proračuna.

Ima još niz takvih i sličnih situacija gdje se trenutna Općinska vlast ponijela neodgovorno, rastrošno i s velikom dozom i ambicijom podjele na politički podobne i nepodobne.

Upravo to je temelj za moju borbu protiv ovakve opće poznate nepravde koja tišti sve male ljude a posebno članove i simpatizere HSS-a kojima se na bilo koje načine prijeti i pokušava ih se ušutkati, one umjerenije praznim obećanjima a one upornije i drugim sredstvima.

PORUČUJEMO IM DA NEĆEMO ŠUTJETI I DA ĆEMO SE BORITI ZA PRAVDU I ISTINU SLJEDEĆI ŽIVOT I DJELO BRAĆE RADIĆA KOJI SU I DALI SVOJ ŽIVOT ZA VRIJEDNOSTI KOJE SU DANAS NA VELIKOJ KUŠNJI.

S VJEROM U BOGA I SELJAČKA SLOGA!

Vaš kandidat za Općinskog načelnika ispred HSS-a Rugvica

Željko Vojković