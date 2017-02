Dva milijuna kuna za energetsku učinkovitost zgrada javne namjene

Zagrebačka županija temeljem javnog poziva dodijelit će 2 milijuna kuna bespovratnih financijskih sredstva gradovima i općinama na svom području za poticanje rekonstrukcije postojećih zgrada javne namjene sa svrhom povećanja energetske učinkovitosti. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 1. prosinca 2017. godine.

Zgrade javne namjene u smislu ovog poziva su zgrade javnog sektora u kojima se pružaju usluge velikom broju ljudi: zgrade upravnih i drugih tijela, tijela lokalne samouprave, zgrade za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, zgrade za više obrazovanje, zgrade za stanovanje zajednica poput domova za umirovljenike te đačkih domova, zgrade sportskih udruga i organizacija, zgrade kulturnih namjena poput kina, kazališta i muzeja, zgrade bolnica i drugih ustanova namijenjenih zdravstveno-socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi te zgrade namijenjene obavljanju komunalnih djelatnosti.

Maksimalni iznos sredstava koji pojedini grad ili općina mogu ostvariti u istoj financijskoj godini iznosi do 500.000 kuna s PDV-om. Važno je naglasiti i da visina iznosa sredstava ovisi o indeksu razvijenosti grada ili općine. Tako JLS I. i II. skupine razvijenosti mogu bespovratno dobiti sredstva do 100% prihvatljivih troškova, JLS III. skupine razvijenosti mogu ostvariti potporu u iznosu do 80% vrijednosti prihvatljivih troškova, JLS IV. skupine razvijenosti do 60% vrijednosti prihvatljivih troškova, a JLS V. skupine razvijenosti do 50% prihvatljivih troškova.

„U posljednje tri godine našim gradovima i općinama temeljem ovakvog natječaja dodijeli smo ukupno 6,7 milijuna kuna i tako osigurali energetsku obnovu 20 zgrada različitih namjena i to za 7 vrtića, 7 upravnih zgrada, 2 društvena doma, te po jedan sportski centar, školsku dvoranu, područnu školu te zgradu primarne zdravstvene zaštite“ – izjavio je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić nadodavši kako će poticanje korištenja obnovljivih izvora energije s ciljem očuvanja okoliša i smanjenja potrošnje fosilnih goriva i u budućnosti biti županijski strateški prioritet.

Iz Zagrebačke županije pozivaju gradove i općine da se jave na natječaj najkasnije do 1. prosinca 2017. godine. Tekst natječaja, upute za prijavitelje, tehnički uvjeti i obrasci nalaze se na web-stranici Zagrebačke županijewww.zagrebacka-zupanija.hrpod rubrikom Natječaji, a više informacija može se dobiti na broju telefona 01/6009-476, broju faxa 01/6009-488 ili na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Popunjeni obrasci te potrebna dokumentacija dostavljaju se preporučeno s povratnicom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V kat, 10000 Zagreb uz naznaku „Poticanje EnU u JLS – NE OTVARAJ“.