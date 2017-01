Dario Cebić - dobitnik nagrade „European Association of Folklore Festivals“ za 2016. godinu

Dugoselski pedagog, skladatelj i virtuoz, doktor glazbenih znanosti - Dario Cebić dobitnik je nagrade za poseban doprinos u očuvanju i razvoju svjetske tradicionalne folklorne umjetnosti za 2016. godinu. Priznanje mu je dodijeljeno od strane „European Association of Folklore Festivals – EAFF“ (Official partner of UNESCO), koja je prepoznala izniman talent i rad prof. Cebića popraćen odličnim rezultatima i uspjesima u području glazbenih umjetnosti.

Priznanje EAFF samo je jedno u nizu od brojnih nagrada i priznanja koja je tokom 2016. i 2017. godine dobio mladi dugoselski skladatelj, glazbeni pedagog i doktor glazbe Dario Cebić. Prof. Cebiću nagradu je uručio predsjednik „Europske i Svjetske folklorne asocijacije“ prof. Kaloyan Nikolov.

Dario Cebić doktorski studij iz glazbenih znanosti završio je u Grazu na “Universität für Musik und darstellende Kunst” a postddoktorski studij kompozicije na „Universität für Musik und darstellende Kunst” u Beču. Kompoziciju je specijalizirao na„Hochschule für Musik” u Frankfurtu dok je glazbene znanosti, analize i tehiku moderne kompozicije specijalizirao na „Hochschule für Musik Hanns Eisler” u Berlinu.

Posebnu emisiju o umjetničkom radu prof. Cebića „Od portreta do portreta” autora Branka Magdića, možete čuti u nedjelju 5. veljače 2017. s početkom u 18:05 sati na Hrvatskom radiju, 1. program.