34. sjednica Vijeća Općine Brckovljani: Kreće se u prodaju nekretnina u vlasništvu Općine

Općinsko vijeće Općine Brckovljani održalo je jučer svoju 34. redovnu sjednicu. Sjednicu je vodio predsjednik Vijeća Božo Graberec, a prisustvovao je načelnik Željko Funtek. Vijećnici su donijeli dvije odluke vezane za prodaju nekretnina u vlasništvu općine.

Tako je donijeta odluka o početku postupka prodaje nekretnina ili dijela nekretnine na k.č.br. 3766/1, k.o. Brckovljani, u zoni gospodarske namjene 3 - Božjakovina, površine 75 827 m2. Minimalna površina koja se može prodati u svrhu izgradnje poslovnog objekta je 2000 m2, odnosno minimalno 20 metara širine uz javno-prometnu površinu. Za prodaju je već dva puta raspisan natječaj i nije bilo interesenata, a sada je procijenjena tržišna vrijednost od 6,9 mil. kuna smanjena za 10 posto sukladno odluci Općine o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u njenom vlasništvu. Raspisat će se javni natječaj i za prodaju nekretnina u k.o. Brckovljani, Hrebinec, Prečec i Lupoglav.

Vijeće je donijelo odluku o određivanju poslova prijevoza pokojnika (preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti na općinskom području do nadležne patologije ili sudske medicine, za koju nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije). Narednih godina to je financirala Zagrebačka županija, ove godine nije osigurala sredstva za tu namjenu te sada općina raspisuje natječaj i izabire koncesionara, pojasnio je načelnik Funtek. Donijete su II. izmjene i dopune Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite kojom se određuju pravne osobe i udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite stanovništva, materijalnih i kulturnih dobra na području Općine s ciljem pripreme i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća. To su Božjakovina d.d., Darojković d.o.o., Autoprijevoznik i trgovina Darojković, ViO Zagrebačke županije d.o.o., Dukom plin d.o.o., Ordinacija opće medicine dr.Sučić i dr.Ivanda, Toljan trans d.o.o. te udruge građana VZO Općine i DVD-ovi, LD-ovi „Sokol“ Stančić i „Srna“ Lupoglav. Smjernice još mora donijeti Županija, a čeka se i uredba Vlade RH o sastavu i strukturi civilne postrojbe.

Kamere za nadzor brzine

Pod pitanjima i prijedlozima bilo je riječi o urednosti oko zelenih otoka, a kako bi se to postiglo razmišlja se o premještavanju sa sadašnje lokacije prema Donjem Dvorišću ili u ulicu Matije Gupca. Pazit će se na pristup, kako bi bilo lakše u kontejnere odložiti otpad. U svrhu bolje sigurnosti u prometu, pogotovo djece, na šest lokacija postavit će se kamere za nadzor brzine za što je dobivena ponuda, informirao je načelnik Funtek. Radi se o lokalnim i županijskim cestama gdje je najviše problema. Neke od spomenutih točaka su škole u Lupoglavu i Božjakovini, križanje u Gračecu, kod groblja, u Stančiću… Proširuju se ceste i grade nogostupi, primjerice u Stančiću, isto u Gredi. Spomenut je problem izlijetanja s ceste u Lupoglavu gdje vozila uslijed prevelike brzine uništavaju ograde kuća, ali i škole. Tamo je problematično i stajalište na kojem autobus čekaju školska djeca. Od Županijske uprave za ceste tražit će se očitovanje za postavljanje mehaničkih prepreka tzv. ležećih policajaca na prometnicama, rečeno je na kraju sjednice.

amš