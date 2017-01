Novi saziv Skupštine Crvenog križa Dugo Selo

Pod predsjedavanjem Josipa Svibovca koji je novoimenovan nakon što se s iste pozicije povukao dugogodišnji predsjednik dr. Vjekoslav Cvijanović, održana je Skupština Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo. Tom prilikom predstavljeni su novi članovi Skupštine za naredno mandatno razdoblje od 2017. do 2020. godine, njih 22-oje, te su izabrani članovi Odbora, Nadzornog obora kao i savjetodavnih radnih tijela. Tako je uz novog predsjednika Josipa Svibovca imenovana potpredsjednica Sunčica Navrtek i potpredsjednik Darko Batišta.

Za članove Odbora imenovani su dr. Dino Kramer, Nada Šeremet, Ivana Skočić, Marina Josipović, Marina Martić i Željko Tašler. Za zastupnika dugoselskog Crvenog križa u Skupštini Hrvatskog Crvenog križa po funkciji je izabran predsjednik Josip Svibove, dok su zastupnici u županijskom Crvenom križu Gordana Kocaj, Sunčica Navrtek i Kristijan Katinić, a Marina Martić imenovana je za zastupnicu u Skupštini mladih Hrvatskog Crvenog križa. Imenovanjem novih članova ustrojena su i savjetodavno-radna tijela, i to za zdravstveno-socijalne djelatnosti i pomoći, za promicanje znanja o Ženevskim konvencijama, za rad s mladima, za pripremu i djelovanje u kriznim situacijama, za razvoj društva Crvenog križa u cjelini te za suradnju među društvima Crvenog križa.

Ravnateljica dugoselskog Crvenog križa Gordana Kocaj Skupštini je podnijela izvješće za proteklo mandatno razdoblje, od 2013. do 2016. godine, najavivši kako će prijedlog programa rada za 2017. godinu biti prezentiran na sljedećoj sjednici, početkom sljedećeg mjeseca. „Proteklo četverogodišnje razdoblje obilježile su dvije velike krize u koje su veliki angažman uložile sve organizacije Crvenog križa u Hrvatskoj, a tako i dugoselska – katastrofalna poplava istočne Slavonije 2014. godine i izbjeglička kriza 2015. godine“, istaknula je ravnateljica Kocaj. Tijekom poplava 2014. godine, koje su u veljači pogodile i naše područje (Lupoglav, Gračec, Donje Dvorišće, Brckovljani, Črnec Dugoselski) članovi interventnog tima proveli su 14 dana na terenu u Županji, u Kriznom stožeru, dok su na području dugoselskog Crvenog križa pokrenute brojne humanitarne aktivnosti prikupljanja pomoći. Šleper hrane, odjeće i obuće, i ostale potrebne pomoći odvezen je u Županju, nekoliko kombija različite pomoći za ugrožene stanovnike u Slavoniji, nabavljeno nekoliko isušivača, a pokrenuta je i akcija „Vršnjaci-vršnjacima“ kojom su učenici s našeg područja donirali veću količinu školskih knjiga i pribora za djecu poplavljenih područja (oko 130 potpuno opremljenih školskih torbi). Do aktivacije Službe traženja došlo tijekom izbjegličke krize 2015. godine koja je tražila veliki angažman u Centru Ježevo, te u prihvatnim centrima Opatovac i Slavonski Brod gdje su također bili uključeni dugoselski volonteri i djelatnici CK Dugo Selo. Među ostalim djelatnostima, o kojima je detaljno izvijestila ravnateljica Kocaj, izdvajamo organizaciju akcija dobrovoljnog darivanja krvi (ukupno 50 tijekom protekle 4 godine) u kojima je prikupljeno 3 163 doze krvi, dok je po prvi puta krv darovalo 184-ero darivatelja. Zatim, ekipe Prve pomoći, aktivne u svim osnovnim školama, postižu izvrsne rezultate na natjecanjima – 2013. godine 5. mjesto na državnom prvenstvu, te 1. mjesto na međužupanijskom, dok su 2014. godine osvojili 3. mjesto, te protekle dvije godine 2. mjesto. Crveni križ redovito svake godine organizira distribuciju humanitarne pomoći koja obuhvaća ugrožene obitelji sa sve tri jedinice lokalne samouprave, a prema podacima Centra za socijalnu skrb Dugo Selo. Tako je podijeljeno više od 1 000 paketa hrane i odjeće tijekom protekle četiri godine, a organizirane su i akcije prikupljanja financijske pomoći Solidarnost na djelu (gotovo 65.000 kuna). Na financijskoj strani CK Dugo Selo u 2016. godini ostvario je ukupno 1,1 milijuna kuna, dok je u 2013. godini zabilježio ukupno 676.690 kuna, a do povećanja je došlo uslijed realizacije novih projekata kao što je Pomoć u kući, Školska prehrana i Spolnost žene.

Što se tiče jedne od važnijih aktivnosti sada, ako ne i najvažnije – preseljenja u nove, veće i adekvatnije poslovne prostore – zasada se moraju riješiti neki manji građevinsko-instalaterski nedostaci u samom prostoru, nakon kojih, bi trebalo uslijediti preseljenje. Podsjećamo, Crveni križ zamijenio je dosadašnju nekretninu u Osječkoj (montažnu kućicu i zemljište) za novi prostori u višestambenoj zgradi u Ulici hrvatskih branitelja (173,20m2 poslovnog prostora i 112 m2 skladišnog podrumskog prostora).

„Prilikom donošenja ove odluke Crveni križ dobio je podršku i pomoć od Grada Dugog Sela, što nam je bilo jako drago jer će time njihova djelatnost biti podignuta na viši i kvalitetniji nivo“, kazao je tom prilikom zamjenik gradonačelnika Dugog Sela Pavo Jakovljević. Skupu se na kraju obratio i dosadašnji predsjednik Skupštine dr. Cvijanović te se zahvalio svim suradnicima, aktivistima, volonterima, na suradnji uz želje za što uspješnijim daljnjim razdobljem.

I.G.O.