Dugo Selo i dalje na visokom petom mjestu hrvatskih gradova po vitalnom indeksu

Dugo Selo konstantno godinama bilježi pozitivni prirodni prirast s visokim vitalnim indeksom koji ga uvijek svrstava među prvih pet gradova u Hrvatskoj, a prema statističkim podacima o prirodnom kretanju stanovništvu Hrvatske za 2015. godinu Državnog zavoda za statistiku – očito je da se trend nastavlja i dalje.

Statistički pokazatelji za područje grada Dugog Sela u prošloj godini govore o vrlo pozitivnim kretanjima – prirodni prirast najviši je u Zagrebačkoj županiji – iznosi 44 (rođeno je 195 djece, dok je umro 151 Dugoselac). Vitalni indeks (brojživorođenih na 100 umrlih)iznosi 129,1 te je također najviši među županijskim gradovima. Više vitalne indekse imaju Opuzen (130,3), Imotski (142,1), Metković (147,5) i kao najviši u Hrvatskoj u 2015. godini – Solin (158,1).

Kompariravši sa 2014. godinom,vitalni indeks Dugog Sela bio je viši – iznosio je 147,9 te je bio treći u Hrvatskoj, dok su samo viši imali Solin (162,6) i Metković kao prvi (172,2). Rođeno je i veći broj djece - 216 Dugoselaca, dok je preminulo 146, tako da je i prirodni prirast bio viši, 70, a 2013. godine zabilježen je prirodni prirast 77, što upućuje na evidentan padajući niz, ali još uvijek pozitivnog prirodnog kretanja stanovništva za područje grada Dugog Sela.

Iz podataka Državnog zavoda za statistiku vidljivo je kako je u 2015. godini na području grada Dugog Sela rođeno 100-inu djevojčica i 95 dječaka. Prema starosti majke, najviše su rodile majke starosti od 30 do 39 godina, njih 98, potom majke starosti od 20 do 29 godina – njih 91, tri majke starosti od 15 do 19 godina, te tri majke starosti od 40 i više godina. Prvorođene djece u dugoselskim obiteljima je bilo najviše – njih 76-ero; drugorođene – 58-ero; treće i više – 33-oje te nepoznato – 28-ero djece. Prošle godine rođeno je i 6 blizanaca.

U statističkim podacima navodi se se također kako je od ukupnog broja umrlih prošle godine – svijet napustilo više žena – njih 84, a muškaraca 67. Prema starosnoj dobi preminule osobe, najveći broj (69), navršile su 80 i više godina.

I.G.O.