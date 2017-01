Održana Izborna konvencija SDP-a Dugo Selo: Osvježiti i osnažiti organizaciju

U dugoselskoj Gradskoj vijećnici održana je Izborna konvencija GO SDP-a Dugo Selo koju je otvorio nedavno izabrani predsjednik stranke Stjepan Štefinovec. Podsjećamo, dugoselski SDP bio je raspušten te je imenovan povjerenik Zvonimir Novosel čijom je odlukom i sukladno statutu SDPH pokrenut postupak ponovne organizacije. Nakon izbora predsjednika 28. prosinca, sada su izabrani članovi Gradskog odbora.

Radno predsjedništvo predvodio je Darijan Levak, uz članove Jadranka Pužeka i Mariju Davčik. Konvenciji je nazočila izaslanica povjerenika Nadica Žužak, ispred GO SDP Jastrebarsko te ŽO SDP Zagrebačke županije. Ona je izrazila zadovoljstvo zbog ponovnog oživljavanja i rada SDP-a Dugo Selo. Podsjetila je na rezultate prošlih lokalnih izbora „kada je malo nedostajalo za osvajanje vlasti“ te kako je „ovo nova prilika da se gradska organizacija osvježi i osnaži, da se privuku novi članovi i vrate stari“. Napomenula je i kako će ovo vodstvo voditi gradsku organizaciju do lokalnih izbora, a nakon njih po statutu SDPH slijede novi izbori za dugoselski SDP. Na prošlogodišnje raspuštanje osvrnuo se i predsjednik Štefinovec. „Nije dobro što nismo imali organizaciju, mi svi koji smo sudjelovali u njenom radu osjetili smo se „kao da nam se srušila naša kuća“. Ali pred nama je velika odgovornost i kratko vrijeme do svibanjskih lokalnih izbora. Moramo pokazati da je SDP bio i ostao velika politička stranka u Dugom Selu“, rekao je. Prvi korak bit će razgovor sa svima onima koji su činili SDP, ali isto tako uložiti dosta snage i aktivnosti kako bi privukli nove članove koji imaju energije, snage i volje. Radit će se na tome da SDP bude čimbenik izvršne vlasti, a svu svoju političku mudrost i aktivnost morat će se usmjeriti na stvaranje dobre i kvalitetne koalicije. Isto tako radit će se i dalje da u Zagrebačkoj županiji, dugoselska organizacija bude zastupljena na kvalitetan način, izdvojio je Štefinovec iz programa rada.