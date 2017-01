Osebujna proslava Nove godine u Rugvici: OSIJEK IMA JEDNOG, A RUGVICA DVA „TULJANA“

„Ako mogu Osječani, mi možemo još bolje“ – rekli su Stjepan Buhin Buha i Jadranko Brestovec Meca i uskočili u hladnu Savu, točno u podne na prvi novogodišnji dan 2017. godine. Premda je Sunce stidljivo obasjavalo zaleđenu obalu Save kod Struge Nartske, na još uvijek zaleđenom sprudu, koji bi se, kažu u šali „rugvički tuljani“ vjerojatno nazvao po njima da se nisu vratili iz hladne rijeke, okupilo se desetak znatiželjnika i dva, u to vrijeme još potencijalna, junaka Buha i Meca.

Većina ih je gledala s nevjericom i očekivala da će se cijela priča završiti uz koju rakijicu i kuhano vino koje je jedino tog dana odavalo, kakav-takav, dojam topline. No, nije trebalo dugo čekati i uslijedilo je skidanje u kupaće gaćice, a potom i dva skoka hrabrin kupača u Savu. I nakon toga demonstracija plivačkog umijeća u hladnoj rijeci i lagano brčkanje u pličaku. Bilo bi i picigina kaže Buha, samo da mu razigrani kućni ljubimac, nije probušio lopticu uoči Stare godine. A potom je uslijedio izlazak na zaleđeni pješćani sprud i brisanje ručnicima, baš kao da je sredina ljeta. Događaj je to o kojem se jučer čulo širom Rugvičke posavine, dok su oni koji ih poznaju samo odmahivali rukom i komentirali: „Nije to ništa čudno! Pa to su Meca i Buha, kod njih nema nemogućih stvari!“ Meca i Buha pak komentiraju da događaj stvarno nije slučajan, ali da su iskoristili trik i kupali se u podne kad je Sava najtoplija. No, dodaju, nije to ni posljednji događaj takve vrste koji pripremaju. Uz Savske dedeke, Rugvica će od sad imati i novogodišnje tuljane, svake godine, bez izuzetka, zaključuju Meca i Buha!

Potpisniku ovih redaka, koji je svojom novinarskom čašću svjedočio ovom događaju, cijelo se vrijeme nametala ideja kako bi dobra glazbena podloga o ovom događaju bila pjesma o Pišonji i Žugi, premda je iz lokapatriotskih razloga vjerojatno prikladnija domaća „Oj Savice, tija vodo ladna“.

Nenad Haleuš Mrzli