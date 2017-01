SAVSKI DEDEKI I OVE GODINE RAZVESELILI DJECU S OBJE OBALE SAVE

Tradicionalna manifestacija povodom božićnih i novogodišnjih blagdana koju organizira Udruga Savski lađari iz Rugvice, pod nazivom Savski dedeki, održana je i ove godine.

Naime, dvadesetak članova Udruge, obućenih u kostime Djedova Božićnjaka, i ove se godine, na samu Staru godinu, otisnulo na čamcima u Savu i krenuvši od Struge Nartske, preko Rugvice i Novaka Oborovskih, a potom i do Bukevja na drugoj obali Save pa nazad do Preseke i Oborova, obradovalo mališane s darovima, ali i one nešto veće s pjesmom i novogodišnjim čestitkama. Niti hladnoća na samoj rijeci, niti pored nje, nije mogla utjecati na atmosferu među samim Dedekima, a niti među djecom i roditeljima, za koje su, redom, na svim spomenutim lokacijama pripremljeni kuhano vino i kobasice. Događaj koji je prerastao općinske okvire, poduprli su Zagrebačka županija, Općina Rugvica i Općina Orle, a podijeljeno je 650 božićnih paketa mališanima s obje obale rijeke Save.

N.H.M.