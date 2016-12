Promovirana knjiga Mirjane Kirin „Posavski zapisi“: Prvi objedinjeni zapisi o posavskom kraju

Knjiga „Posavski zapisi“ Mirjane Kirin predstavljena je 21. prosinca u OŠ „Rugvica“. Svečanoj promociji nazočili su brojni uzvanici iz javnog, društvenog, kulturnog i političkog života. Među njima bili su rugvički načelnik, ujedno i saborski zastupnik, Mato Čičak te predsjednica Općinskog vijeća Đurđa Artić.

Čestitajući autorici na iznimnoj knjizi te njenom trudu i zalaganju, načelnik Čičak rekao je kako je od početka bio uključen u nastajanje ovog iznimnog djela, kojeg je općina prepoznala i pratila. Okupljene je pozdravio ravnatelj škole Robert Munđer također uputivši čestitke na ovom vrijednom djelu. Neupitna podrška obitelji itekako je pridonijela nastanku ovog, kako se moglo čuti, kapitalnog rada.

Prošlost za budućnost na jednom mjestu

Više o samoj knjizi govorio je Nenad Haleuš Mali, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo koje je knjigu izdalo. „Posavski zapisi“ ne „oslanjaju“ se ni na jednu drugu knjigu, korištena je malobrojna literatura. To je pionirski rad o posavskom kraju nastao na osnovu dugogodišnjeg temeljitog istraživanja, prikupljanja materijala poput fotografija, predmeta i dokumenata, zapisivanja žive riječi, stvaranja jedinstvenog rječnika posavske reči. U njoj se, utkano na četiristotinjak stranica, nalazi pregršt podataka, pisanih, slikovnih pa i tonskih. Kako je naveo Haleuš u pogovoru, različitim postupcima, od vlastitih istraživanja i sjećanja, preko razgovora i bilježenja tuđih sjećanja, uspjela je napraviti sustavan pregled života Posavine u posljednjih stotinjak godina. Puno se ljudi pridružilo na njen poticaju, otvorili su svoje škrinje s blagom, posudili ga te tako dali nemjerljiv doprinos kvaliteti knjige i postali suradnici u njenoj realizaciji. Osim onog materijalnog poput raznih uporabnih predmeta i prekrasnih posavskih nošnji, opisani su svi značajniji običaji, događaji, opisi različitih, nekih i zaboravljenih, zanimanja. Sve to daje veliku dokumentarističku dragocjenost, zapisano je ono nematerijalno, poput dječjih igara i brojalica. Upravo to bio je cilj Mirjane Kirin. Ne samo pobrojiti činjenice, povijesne i zemljopisne podatke već dočarati ono neopisivo – duh Posavine i njenih ljudi, pokazati njihovu dušu koja je kao rijeka Sava uz koju su živjeli i žive, u svojoj biti postojana, pitoma i mirna, ali i opasna, prijeteća, a ponekad i razarajuća, kad nabuja od raznih nedaća koje nose prirodne i druge sile, opisano je u pogovoru. S obzirom na bogatstvo posavskog kraja, a tako je i općenito kod zavičajne literature, istraživanja Mirjane Kirin ovime neće završiti, rekao je Haleuš dodavši i kako sve buduće knjige o Posavini neće moći proći bez referiranja na „Posavske zapise“.

Stara, posavska reč

Kako se već sprema na novo istraživanje potvrdila je i ona sama. Prisjetila se rađanja ideje prilikom pisanja jednog seminarskog rada na temu zavičaja za vrijeme svog školovanja. Inače učiteljica po profesiji, Kirin se osvrnula na edukativnu dimenziju knjige, na važnost zavičajne literature, čuvanja baštine i tradicije te prenošenja budućim generacijama. Materijale je pronalazila obilazeći teren, iščitavajući stare papire, a izdvojila je sačuvanu crkvenu dokumentaciju. Ovaj kraj nikako nije pust zbivanjima, obiluje brojnim povijesnim događanjima i činjenicama, običajima i poznatim ljudima, značajnim intelektualcima. Među njima je i slikar Ratko Stjepan koji je ustupio svoje slike za potrebe knjige. Sve to moralo se, i mora se i dalje, zapisati i oteti zaboravu. U radu na knjizi, pomogle su joj mnoge obitelji i pojednici, spomenuti su u knjizi. Ponovno je svima je zahvalila naglasivši kako je to sto posto rugvički projekt - u impresumu su izdavač Nenad Haluš Mali, lektura Andrea Behetić, grafičko uređenje Tihana Kušeković, tiskara Graforad, uz financijsku potporu Općine. Ono što ju je vodilo u pisanju je ljubav prema njenom zavičaju - ovdje je rođena, tu se školovala, ovdje se udala, ovdje radi i živi, ona je nedjeljiv dio Posavine i Posavine nje. Najbolje je to opisala u uvodnom tekstu u kojem na svojoj dragoj posavskoj reči, čiji dio prenosimo kaže: „Posavka sam. Rodila sam se v kraju velike livad, pašnicov i joranic. Moja je hiža tam de je trava najzelenša, de cvetje najlepše diši. Čak i vetri ovde nežne dragaju i lube kad vragolaste krenu po šumami i polu. Pevci i tičice, dok bude rosne jutre, nigde na svetu ne pavaju lepšu jutarnu pesmu. Čini mi se da i Sava ovde najlepše šumi.“

A da je ta reč živa, pokazali su njen učenik Adrian te Sara, mala članica KUD-a „Tančec“ u kojem Mirjana vodi folklornu skupinu. Djeca su izvela kraći recital i naglaskom oduševili publiku. Glazbom su promociju uveličali članovi Tančeca na čijem je repertoaru bila i poznata „Posavino, gdje su ti starine“ Stjepana Raneca –Gige. Knjiga „Posavski zapisi“ mogla se kupiti po promotivnoj cijeni. Večer je nastavljena ugodnim druženjem i razgovorom.

AMŠ