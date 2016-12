Predstavljena nova knjiga Dragice Pjevac – „Pokal dugoselska priča“ : Topla sjećanja na Tihomira Pjevca evocirala gotovo zaboravljeni duh Dugog Sela

Četvrta knjiga Dragice Pjevac posvećena njenom preminulom suprugu, Tihomiru Pjevcu, donosi priče i zapise koje prije svega oživljavaju gospodina Pjevca kao osobu koji je bio vrlo aktivan u društvenom, sportskom, kulturnom, humanitarnom, javnom životu Dugog Sela, oživljava ga kao odanog i voljenog supruga, oca, prijatelja, kolegu, te važno je istaći kako knjiga evocira Dugo Selo i njegov građanski duh koji je živio prije 50-tak i više godina. Knjigu obavijenu toplinom sjećanja na Tihomira Pjevca sinoć su na promociji održanoj u Gradskoj knjižnici predstavili njegovi najbliži suradnici, prijatelji, kao i urednici knjige.

Renata Veličan kao moderatorica ovog predstavljanja istaknula je kako se radi o trećoj knjizi Dragice Pjevac izdanoj u vlastitoj knjizi, i kao svakoj do sada „veselili smo se u njenom stvaranju, iako je svaka od njenih knjiga imala svoju težinu i svoj put“, kazala je Veličan, dodajući kako se „kroz ovu knjigu nastoji potaknuti život, i to u osobi koja je bio Tihomir Pjevac“. Darko Batišta govorio je o počecima života Tihomira Pjevca, koje je proveo u Brckovljanima, na najdražim brežuljcima djetinjstva, uz kuriju Svetog Jakoba gdje par Pjevac kasnije vežu lijepa sjećanja. Josip Trupec govorio je Dugom Selu koje je tada živjelo. „U u tom času, početkom 60.-ih godina prošlog stoljeća u našem gradu je cvjetao bogati kulturno-umjetnički život – od KUD-a Preporod, dva zbora, filmske sekcije, kina, Sokolane, Omladinskog kluba, Čitaonice-knjižnice, Sveučilišta, sportskih klubova, Vatrogasaca, itd. i iako još uvijek su ulice bile bez asfalta, samo kocka glavnom ulicom, a voda je stigla tek 1963. godine… i u tom ambijentu živjeli su, i zavoljeli se, Dragica i Tihomir Pjevac, a ovaj pokal, koji smo mu uručili na dan vjenčanja, svojevrsni je simbol njihove ljubavi i života“, kazivao je Trupec. Zvonko Barilić, kao jedan od urednika knjige, naglasio je kako je knjiga značajna jer „daju širinu ne samo osobi Tihomira Pjevca već brojnim osobama, ukupno 446 njih, koji se spominju u knjizi, koje su otrgnute iz zaborava. No, ne samo ljudi, već i udruge, institucije, sam život Dugog Sela tog doba“.

Uz riječi zahvale svima koji su sudjelovali u realizaciji, autorica se zasebno zahvalila i Bronislavi Prebježić, Jasminki Zagorac, prof. psihologije, prof. dr.sc. Zlatko Ulovec, dr. stom. med. te mnogim drugima. Na kraju uz nekoliko štikleca iz života Pjevečvih tog doba, te na kraju stihovima, u kojima se Dragica Pjevac ipak najslobodnije osjeća (iz svoje zbirke „Ljubav i život“ koja je također posvećena njenom pokojnom suprugu), zaključila je sinoćnje ugodno druženje.

I.G.O.